Memur olmak isteyenler dikkat | 7 bin kişi alınacak! En düşük maaş 6.249 TL

Memur olmak isteyenler için ilanlar art arda geliyor. Devlet kadrolarında yer almak isteyen vatandaşlar için kadrolu ya da sözleşmeli personel olarak çalışabilecekleri ilanlar var. Pek çok ilde 7 bine yakın personel alınacak. En düşük memur maaşı ise 6.429 TL olacak. İşte memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren boş kadrolar ve tüm detaylar...