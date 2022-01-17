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Memur olmak isteyenler dikkat | 7 bin kişi alınacak! En düşük maaş 6.249 TL

Memur olmak isteyenler için ilanlar art arda geliyor. Devlet kadrolarında yer almak isteyen vatandaşlar için kadrolu ya da sözleşmeli personel olarak çalışabilecekleri ilanlar var. Pek çok ilde 7 bine yakın personel alınacak. En düşük memur maaşı ise 6.429 TL olacak. İşte memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren boş kadrolar ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 18:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 18:05
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Memur olmak isteyenler dikkat | 7 bin kişi alınacak! En düşük maaş 6.249 TL

Memur alımı ilanları, devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kadrolara belirli tarihlerde personel alımı yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur olmak isteyenler dikkat | 7 bin kişi alınacak! En düşük maaş 6.249 TL

İŞKUR üzerinden duyurulan kadrolara atanan memurlar en düşük 6.429 lira maaş alacak. Ocak zammı ile birlikte memurların en düşük maaşı 6.429 lira olarak belirlendi. Peki, hangi kadrolara personel alınacak? İşte 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı...

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Memur olmak isteyenler dikkat | 7 bin kişi alınacak! En düşük maaş 6.249 TL

HANGİ KADROLARA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

İşte 2022 Ocak ayı sözleşmeli personel ve memur alımı kadroları...

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Memur olmak isteyenler dikkat | 7 bin kişi alınacak! En düşük maaş 6.249 TL

KONYA KARATAY BELEDİYESİ

7 şehir plancısı, memur, tahsildar personeli

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

75 zabıta memuru

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

19 uzman yardımcısı

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Memur olmak isteyenler dikkat | 7 bin kişi alınacak! En düşük maaş 6.249 TL

KILIÇARSLAN BELEDİYESİ

2 tahsildar, bilgi işlemci

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

15 kültür ve turizm uzman yardımcısı

ADALET BAKANLIĞI

550 icra müdür ve müdür yardımcısı