Kasım ayına girdiğimiz günlerde memur ve memur emeklilerinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarına çevrildi. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını araştırıyor. 2021 Ocak ayında maaşlara yüzde 3 oranında zam yapılacak. Ancak enflasyon farkı sonrasında artacak. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin maaşları belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...