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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Memur maaşlarına yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar... Memur maaşlarına yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...
Mliyonlarca memurub beklediği 2021 Ocak zammının detayları belli oluyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 3 olacak. Bu oran 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre artacak. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni yılda memur maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...
Giriş Tarihi: 01.11.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 22:32
Kasım ayına girdiğimiz günlerde memur ve memur emeklilerinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarına çevrildi. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını araştırıyor. 2021 Ocak ayında maaşlara yüzde 3 oranında zam yapılacak. Ancak enflasyon farkı sonrasında artacak. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin maaşları belli olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte oranlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor.
Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, 2021 Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3.719 liradan 3.849 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.912 liraya yükselecek.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.
Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.