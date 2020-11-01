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Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz SUV araçlar...

Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan ayında araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Birçok araba markasının sıfır ve ikinci el fiyatlarında yaşanan artıştan SUV modeller etkilenmedi. Fiyatların yerinde saymasının ardından araba alacaklar alım-satım yapılan ilan sitelerinde SUV model araçları sorgulamaya başladı. Şehir ortamından uzak durmak isteyenlerin ve doğa sporları yapanları ideal tercihi olan SUV araçlara talep artıyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 17:05
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Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz SUV araçlar...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Araba almak isteyenler sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış durumundan oldukça şikayetçi. Salgın döneminde şehir ortamından uzak durmak ve toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler araba almak istiyor. Fiyatların yüksek olmasının ardından SUV araç fiyatlarının sabit kalması araba almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...

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Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz SUV araçlar...

Chevrolet Captiva

2013 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-110 bin lira

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Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz SUV araçlar...

Dacia Duster

2017 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 90-110 bin lira

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Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz SUV araçlar...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-130 bin lira

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Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz SUV araçlar...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-120 bin lira