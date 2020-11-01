Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz SUV araçlar...

Koronavirüs salgının etkisini gösterdiği Mart ve Nisan ayında araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Birçok araba markasının sıfır ve ikinci el fiyatlarında yaşanan artıştan SUV modeller etkilenmedi. Fiyatların yerinde saymasının ardından araba alacaklar alım-satım yapılan ilan sitelerinde SUV model araçları sorgulamaya başladı. Şehir ortamından uzak durmak isteyenlerin ve doğa sporları yapanları ideal tercihi olan SUV araçlara talep artıyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...