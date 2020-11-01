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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 6 ay geri ödemesiz 0,37 faizle kredi imkanı! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli! Faiz depremi... 6 ay geri ödemesiz 0,37 faizle kredi imkanı! Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli! Faiz depremi...
Halkbank müşterilerine uygun faizle kredi imkanı sunuyor. Pandemi döneminde ekonomik açıdan sıkıntılı süreçten geçen esnaflara özel 0.37 faiz oranıyla esnafın yanında olmaya devam ediyor. Kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar, faiz detaylarını araştırmaya başladı. Halkbank esnaf kredisi hakkında tüm merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Halkbank'tan 225 bin TL 60 ay vadeli! Faiz depremi...
Giriş Tarihi: 01.11.2020 23:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 23:09
Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler? Halkbank pandemi döneminde esnafın yanında olmayı sürdürüyor. Halkbank tarafından esnaflara özel kredi imkanı sunuluyor. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredi imkanı esnaflar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Halkbank esanf kredisi başvuru şartları neler? Kimler yararlanabilir? Merak edilenler haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank uygun faizli kredi imkanı ile esnafın yanında olmaya devam ediyor. Bu kredi kampanyası ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşabiliyorlar.
Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
FAİZ ORANI ÇOK DÜŞÜK
Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.