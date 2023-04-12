Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! 2.000 TL ikramiye...

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, emekli maaşına göre belirleniyor. En düşük emekli maaşı alt sınırı %36.36 oranında zamlandı. Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşı ücretine göre değişmektedir.