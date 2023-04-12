14 Nisan 2023, Cuma
Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! 2.000 TL ikramiye...
"Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik para yardımları devam ediyor. Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlara devlet desteği sağlanıyor. Bunların dışında herhangi bir işte çalışmayan, maddi geliri olmayan kadınlara da maaş desteği veriliyor. Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin gündeme getirilmesinin ardından sosyal destek alan vatandaşlarda ikramiye beklentisi oluştu. Peki, "Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, açıklama geldi mi? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:30
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