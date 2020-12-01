2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon farkının ortaya çıkmasına kısa süre kala memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca memur yeni yılda ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşmeye göre 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 yılı memur maaşları belli oluyor. Memur maaşlarında son durumu merak edenler, Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekliyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen...