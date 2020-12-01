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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Memur maaşları son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen... Memur maaşları son dakika: 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen...
2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Memur maaşlarının hesaplanması 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Görüşmeler sonrasında ortaya çıkacak maaş zam oranı mesleklere göre farklı olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Müjdeli haberin ardından yeni yılda memur maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 18:26
2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon farkının ortaya çıkmasına kısa süre kala memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca memur yeni yılda ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşmeye göre 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 yılı memur maaşları belli oluyor. Memur maaşlarında son durumu merak edenler, Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekliyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında memur maaşları ne kadar olacak? Polis, hemşire, öğretmen...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.
FARK EŞİĞİ AŞILDI
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. .
Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.
SADECE 2 VERİ KALDI
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı.
Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 3 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emekli zammını öğrenecek.