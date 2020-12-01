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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba fiyatları için flaş hamle! Uzman isim müjdeyi verdi! Yüzde 3 ile 10 arasında... İkinci el araba fiyatları için flaş hamle! Uzman isim müjdeyi verdi! Yüzde 3 ile 10 arasında...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinde otomotiv piyasası oldukça etkilendi. Hal böyle olunca ikinci el araba fiyatları beklenenin üzerinde artış yaşandı. Araç sahibi olmak isteyenler ve hayal kuranlar fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Uzman isimlerden beklenen açıklamalar geliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
Giriş Tarihi: 01.12.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 18:50
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs salgını sürecinde araba alım satımı yapanlar ve aracını değiştirmek isteyenler fiyatların yükselmesinden şikayetçi. Salgın nedeniyle sıfır araç üretiminde yaşanan aksama fiyatların tırmanışında önemli etken oluyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç alacaklar için uygun zaman dilimini açıkladı. Uzman isimlerin fiyatların ne zaman düşüş ivmesine gireceği yönündeki açıklamalarını sürdürüyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesinin ardından bankalar, konut kredisinde faizleri arttırdı. Faiz artırımı sonrası araba alım satımları azaldı. Arabasını satamayan vatandaşlar ise fiyat indirimlerine başladı.
Kredilerin yanı sıra sıfır araç kampanyalarının başlaması ile birlikte ikinci ele rağbet azaldı ve 2. el arabası elinde kalanlar fiyat indirimlerine başladı.
Erkoç konu ile ilgili açıklamasında,
"Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" dedi. NELER OLACAK?
İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.
İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE
Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre ikinci el araç tarafına yönelik olası bir ithalat izninin verilmesi halinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyor.