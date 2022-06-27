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Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler memur maaşlarına çevrildi. 3600 ek gösterge müjdesi sonrası Temmuz'da yapılacak zam ile çifte bayram yaşayacak olan memurlar, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte aylıkların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 17:00
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Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de memur maaşları oldu. Memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Temmuz ayı maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.

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Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

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Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur: Şu an 6.429 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 35.14 zam uygulanması halinde 8.688 lira olacak. Zam oranının yüzde 40.25 olması durumunda ise 9.016 liraya yükselecek.

Memur emeklisi: En düşük memur emeklisi maaşı şu an 4.289 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammının yüzde 35.14 çıkması durumunda 5.797 lira, yüzde 40.25 olması halinde ise 6.016 lira olacak.