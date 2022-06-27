27 Haziran 2022, Pazartesi
Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? SON DAKİKA HABERLER
Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler memur maaşlarına çevrildi. 3600 ek gösterge müjdesi sonrası Temmuz'da yapılacak zam ile çifte bayram yaşayacak olan memurlar, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte aylıkların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2022 Kurban Bayramı öncesinde memur maaşları yatacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 17:00
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15