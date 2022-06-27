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Haberler Galeri Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haziran enflasyon oranının ardından altı aylık veri belli olacak ve emekli, memur ve memur emeklisinin aylıkları artacak. Temmuz zammı için geri sayım başlarken, gözler haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 15:36
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Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verisi öncesinde haziran ayı beklentisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler enflasyon oranına çevrildi. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

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Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak altı aylık zam oranı netlik kazanacak.

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Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

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Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.