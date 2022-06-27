27 Haziran 2022, Pazartesi
Haziran ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haziran enflasyon oranının ardından altı aylık veri belli olacak ve emekli, memur ve memur emeklisinin aylıkları artacak. Temmuz zammı için geri sayım başlarken, gözler haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 15:36
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