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Haberler Galeri Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler gözler emekli aylıklarına çevrildi. SSK'lı emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşları ise 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 18:37
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Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...

Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Milyonlarca emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. Altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak olan emekliler, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI

SSK'lı emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşları ise 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Geçtiğimiz dönemlerde maaşlar bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Temmuz maaşlarının da Kurban Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Hemen şunu belirtelim ki, maaş ödemeleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

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Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...

BAĞKUR'LU (4B)

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.