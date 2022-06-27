27 Haziran 2022, Pazartesi
Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? Son gelişmeler...
Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler gözler emekli aylıklarına çevrildi. SSK'lı emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşları ise 25'i ile 28'i arasında ödeniyor. Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı verilecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 18:37
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