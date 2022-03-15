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Haberler Galeri Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren fırsatlar peş peşe açıklanıyor. Kamu bankaları tarafından emeklilere karşılıksız olarak 500, 625 ve 750 TL ödeme yapılacağı bildirildi. Başvuru yapmak oldukça kolayken, söz konusu ödemelerin hangi şartlarda verildiği de açıklandı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik ek ödeme fırsatı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. İşte tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 13:03
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Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ek ödeme fırsatı peş peşe duyuruldu. Söz konusu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, ödemelerin hangi şartlarda yapıldığını araştırmaya başladı. Ödemeler bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte merak edilenler...

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Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay

EMEKLİYE 500, 625, 750 TL EK ÖDEME ŞARTLARI

Bankalar tarafından emekliye 'promosyon' adı altında ek ödeme yapılıyor. Bunun için ise tek şart; imza atılmak istenilen bankadan 3 yıl boyunca maaş alma taahhütü vermek.

İşte kamu bankalarının emekli promosyon detayları:

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Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere Zirat Bankası tarafından;

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Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Zirat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.