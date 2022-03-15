Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren fırsatlar peş peşe açıklanıyor. Kamu bankaları tarafından emeklilere karşılıksız olarak 500, 625 ve 750 TL ödeme yapılacağı bildirildi. Başvuru yapmak oldukça kolayken, söz konusu ödemelerin hangi şartlarda verildiği de açıklandı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik ek ödeme fırsatı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. İşte tüm ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.03.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 13:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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