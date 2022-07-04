Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Bu gelişmelerin ardından meslek meslek güncel maaş tablosu araştırılmaya başlandı. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.07.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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