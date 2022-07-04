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Haberler Galeri Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Bu gelişmelerin ardından meslek meslek güncel maaş tablosu araştırılmaya başlandı. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 12:04
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Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni aylıkları belli oldu. 2022 Temmuz zammının açıklanmasının ardından güncel maaş tablosu araştırılmaya başlandı. Mesleklere göre güncel maaş tablosunu yazımızda ele aldık. Meslek meslek yeni maaşları ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

MEMUR MAAŞI 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Haziran enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 41,85 oldu.

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Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre, en düşük memur ve emekli memur maaşları belirlendi. Buna göre,

En düşük emekli memur maaşı: 6.083 TL

En düşük memur maaşı: 9.119 TL oldu

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Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel Müdür (1/4)
Eski maaş: 21.330 TL
Yeni maaş: 29.809 TL

Şube Müdürü (1/4)
Eski maaş: 11.188 TL
Yeni maaş: 15.848 TL

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Memur maaşı son dakika: Meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile kim ne kadar alacak?

Memur (Üniv. Mez. 9/1)
Eski maaş: 6.854 TL
Yeni maaş: 9.707 TL

Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 8.668 TL
Yeni maaş: 12.276