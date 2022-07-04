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Haberler Galeri Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA

Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA

Memur maaşı ne kadar oldu? TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaşları merak ediliyor. Meslek meslek güncel memur ve memur emeklisi maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:31
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Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA

Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. Böylelikle memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur ve emekli memur maaşlarına ne kadar zam olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA

MEMUR MAAŞI 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Haziran enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 41,85 oldu.

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Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre, en düşük memur ve emekli memur maaşları belirlendi. Buna göre,

En düşük emekli memur maaşı: 6.083 TL

En düşük memur maaşı: 9.119 TL oldu

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Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel Müdür (1/4)
Eski maaş: 21.330 TL
Yeni maaş: 30.256 TL

Şube Müdürü (1/4)
Eski maaş: 11.188 TL
Yeni maaş: 15.870 TL

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Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA

Memur (Üniv. Mez. 9/1)
Eski maaş: 6.854 TL
Yeni maaş: 9.722 TL

Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 8.668 TL
Yeni maaş: 12.295