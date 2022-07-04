Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? SON DAKİKA

Memur maaşı ne kadar oldu? TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu. 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaşları merak ediliyor. Meslek meslek güncel memur ve memur emeklisi maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.07.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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