Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA!

Haziran enflasyon beklentisi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarında yaşancak artış için önemli olan altı aylık enflasyon oranı belli oluyor. Temmuz ayına girmemiz ile birlikte Haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini açıklamasının ardından 14 ekonomistin kaatılımıyla sonuçlanan ankette enflasyon beklentisi duyuruldu. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?