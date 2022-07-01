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Haberler Galeri Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA!

Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA!

Haziran enflasyon beklentisi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarında yaşancak artış için önemli olan altı aylık enflasyon oranı belli oluyor. Temmuz ayına girmemiz ile birlikte Haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini açıklamasının ardından 14 ekonomistin kaatılımıyla sonuçlanan ankette enflasyon beklentisi duyuruldu. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 15:04
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Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA!

Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? Temmuz ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilenler arasında Haziran ayı enlasyon oranı yer aldı. Enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından gözler resmi oranın açıklanacağı tarihe çevrildi. Milyonların yakından takip ettiği Haziran enflasyonuna ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA!

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.

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Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA!

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2'den yüzde 65,5'e yükseldi.

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Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA!

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

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Enflasyon beklentisi açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA!

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilere yapılacak altı aylık zam oranı netlik kazanacak.