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Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!

2022 memur maaşı hesabı! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? Memur maaşlarının ne kadar olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Yeni yılda enflasyonun üzerinde bir artış yaşanacak memur maaşlarında hesaplama başladı. Devlet kadrolarında çalışan doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçinin ne kadar maaş alacağı merak ediliyor. Peki; 2022 memur maaş hesabı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 05.01.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 10:25
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Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!

2022 memur maaşları! Memur maaş hesabı yeni yılda araştırılan konulardan birisi oldu. Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memurlar yeni yılda enflasyon oranının üzerinde bir zam alacak. Müjdeli haberi Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık." ifadelerini kullandı. Peki, 2022 memur maaşları ne kadar oldu? Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak?

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Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

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Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal bir destek sağlamış oluyoruz.

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Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!

Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücrete kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor.' dedi.

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Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!

Tüm memur maaşlarına tablo üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabloda görüntülen 2022 Temmuz, 2023 Ocak maaşları enflasyon farkı olmadan yansıtılmıştır. İlgili yıllara gelindiğinde enflasyon farkı eklemesi yapılarak hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca ek ödeme tutarları da dahil edilmemiştir.