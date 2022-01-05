05 Ocak 2022, Çarşamba
Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?
Halkbank'tan kredi müjdesi gelmeye devam ediyor. Yatırımcılara faizsiz kredi müjdesinin yanı sıra devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi geliyor. Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması amacıyla, yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlanacak. Bu destek sayesinde borçları olan esnaflar rahat bir nefes alacak. Bazı mesleklerde ise sıfır faizli krediler verilecek. Söz konusu faiz indirimi, geçmiş yıllarda kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de geçerli olacak.
Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 12:08
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11