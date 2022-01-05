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Haberler Galeri Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?

Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?

Halkbank'tan kredi müjdesi gelmeye devam ediyor. Yatırımcılara faizsiz kredi müjdesinin yanı sıra devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi geliyor. Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması amacıyla, yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlanacak. Bu destek sayesinde borçları olan esnaflar rahat bir nefes alacak. Bazı mesleklerde ise sıfır faizli krediler verilecek. Söz konusu faiz indirimi, geçmiş yıllarda kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 12:08
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Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?

Halkbank'tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kredi çekmek isteyen ve nakit paraya ihtiyaç duyan esnaf ve sanatkarlar için finansman ihtiyacı kolaylıkla karşılanacak. Binlerce kişinin faydalanacağı düzenlemeyle birlikte borcu olanlar da rahat bir nefes alacak. 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi de uygulanacak. Peki; Halkbank faizsiz veya faiz indirimli kredi almanın şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?

Hükümet ekonomiye ve piyasaya destek olmak için yeni kararlar almaya devam ediyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması amacıyla, yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlanacak. Söz konusu faiz indirimi, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar için yüzde 100 olarak uygulanacak. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre,

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Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifleri Birliği kefaletiyle veya kefalet olmaksızın, doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak.

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Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?

Söz konusu faiz indirimi, geçmiş yıllarda kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de geçerli olacak.

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Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilenler) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlara ise, aynı dönemler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.