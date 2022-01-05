Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?

Hükümet ekonomiye ve piyasaya destek olmak için yeni kararlar almaya devam ediyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması amacıyla, yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlanacak. Söz konusu faiz indirimi, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar için yüzde 100 olarak uygulanacak. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre,