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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları ne kadar? Uluslararası piyasalarda yükselen petrol fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya genelinde 2022 yılı başından beri yaşanan gelişmelerle brent petrol fiyatında yükseliş yaşandı. Dün 111,74 dolar seviyesinde tamamlanan brent petrolün varil fiyatı, 23 Haziran'a 110,48 dolardan başladı. Peki, bugün benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Yarın akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? İşte 23 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 11:14
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı brent petrol fiyatında yaşanan yükseliş ile beraber dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Yurt içinde bugün akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilirken, yarın indirim ya da zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Yarın akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? İşte 23 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?

BENZİNE İNDİRİM

23 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş indirim yapıldı.

İşte 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?

23 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.26 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 29.99 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?

23 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.37 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.08 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?

23 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.37 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.06 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL