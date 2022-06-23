Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları ne kadar? Uluslararası piyasalarda yükselen petrol fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya genelinde 2022 yılı başından beri yaşanan gelişmelerle brent petrol fiyatında yükseliş yaşandı. Dün 111,74 dolar seviyesinde tamamlanan brent petrolün varil fiyatı, 23 Haziran'a 110,48 dolardan başladı. Peki, bugün benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Yarın akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? İşte 23 Haziran akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.06.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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