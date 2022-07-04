Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Son dakika... Emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022'nin ilk altı aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emeklilere ne kadar zam yapılacağı mrak ediliyordu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Peki, 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.07.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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