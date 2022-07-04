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Haberler Galeri Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Son dakika... Emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022'nin ilk altı aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emeklilere ne kadar zam yapılacağı mrak ediliyordu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Peki, 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:21
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Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı belli oldu. Emekli maaşında tavan fiyat 3.500 liraya yükseltilirken, 2000 öncesi, 2000 sonrası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşının ne kadar olduğu merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

SSK 2000 sonrası 3.500 TL
SSK 2000 öncesi 4.687 TL
Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL

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Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, emekli maaşlarının bayramdan önce ödenmesi yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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Emekli maaşı son dakika: 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,