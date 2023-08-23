16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...

MİLYONLARCA emekliyi zam heyecanı sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerle ilgili çalışma yapılması talimatını verdiği, hazırlıkların başladığı açıklanmıştı. Başkan Erdoğan dün de memur zammı ile ilgili çalışmanın ay sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Memurlarımıza zam gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi. Emeklilere yönelik çalışmanın detayları merak edilirken, bu konuda çeşitli formüller geliyor.