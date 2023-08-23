23 Ağustos 2023, Çarşamba
16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...
2023 yılı Ocak ayı maaş hesaplamalarında SSK ve Bağkur emeklileri için dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Enflasyon artışına yönelik hesaplamalarda, Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini temel alınıyor. Bu doğrultuda, yılın ikinci yarısında öngörülen enflasyon oranı yüzde 33.13 olarak belirlendi. Bu tahmin, emeklilere yapılacak zam oranının da yüzde 33.13 şeklinde olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, ek iyileştirme seçeneklerinin de masada olduğu biliniyor. İşte güncel emekli maaş hesaplamaları!
Giriş Tarihi: 23.08.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 06:31
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