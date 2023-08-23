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Haberler Galeri 16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...

16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...

2023 yılı Ocak ayı maaş hesaplamalarında SSK ve Bağkur emeklileri için dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Enflasyon artışına yönelik hesaplamalarda, Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini temel alınıyor. Bu doğrultuda, yılın ikinci yarısında öngörülen enflasyon oranı yüzde 33.13 olarak belirlendi. Bu tahmin, emeklilere yapılacak zam oranının da yüzde 33.13 şeklinde olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, ek iyileştirme seçeneklerinin de masada olduğu biliniyor. İşte güncel emekli maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 06:31
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16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...

Son dönemde toplu sözleşme görüşmeleri ve emekli maaşı düzenlemeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının daha iyi bir noktaya taşınması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e talimat verdi. Bu adım, emekli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik önemli bir çaba olarak değerlendiriliyor. İşte emekli maaşlarına güncel hesaplama!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İYİLEŞTİRMEDE HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

EN DÜŞÜK AYLIK NE KADAR OLACAK?

Emeklilere yönelik çalışma yapılması talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de bu konuda "İnşallah onları memnun edecek adımlar atacağız" dedi. Emeklilerin gelirini artıracak çalışma merakla beklenirken, iyileştirmeye yönelik farklı formüller de gündeme geldi. İşte detayları…

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16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...

MİLYONLARCA emekliyi zam heyecanı sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerle ilgili çalışma yapılması talimatını verdiği, hazırlıkların başladığı açıklanmıştı. Başkan Erdoğan dün de memur zammı ile ilgili çalışmanın ay sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Memurlarımıza zam gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi. Emeklilere yönelik çalışmanın detayları merak edilirken, bu konuda çeşitli formüller geliyor.

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16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...

BİRBİRİ ARDINA ADIM ATILDI

Bu yılın Ocak ayında zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Aynı ayda ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

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16 milyon emekli için yeni hesap değişti! SSK, Bağ-Kur, Tarım ve Emekli Sandığı 7.500 TL alana 9.984 TL maaş! Seyyanen, oransal artış, intibak payı...

Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e yükseltildi. Şimdi gözler önümüzdeki dönemde yapılacak artışlara çevrilmiş durumda.