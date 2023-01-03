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Haberler Galeri Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük memur maaşı, aralık ayı enflasyon verisi ile netlik kazandı. 2023 Ocak zammı ile memur ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 16,48 zamlı alacak. Başkan Erdoğan 2023'ün ikinci yarısına kadar geçerli olacak bu zammın yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu. Peki, memur maaş zammı ne oldu? 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 15:34
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Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur ve emekli memur maaşları belli oldu. Enflasyon zammının açıklanmasının ardından ek zam gündeme gelmişti. Başkan Erdoğan, ocak zammının %25 olarak uygulanacağını duyurdu. Peki, 2023 Ocak memur maaş zammı ne oldu? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

2022 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisi yüzde 8'lik toplu sözleşme ve enflasyon farklı ile birlikte yüzde 16,48 zam hakkı elde etmişti. Başkan Erdoğan zam oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını müjdeledi.

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Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

2023 OCAK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yüzde 25 zamlı memur maaşları şu şekilde:

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Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

MEMUR MAAŞLARI (TL)
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 37.261,25

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Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19.810,00

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 12.133,75