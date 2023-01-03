Memur maaş zammı son dakika! 2023 Ocak %25 zam sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük memur maaşı, aralık ayı enflasyon verisi ile netlik kazandı. 2023 Ocak zammı ile memur ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 16,48 zamlı alacak. Başkan Erdoğan 2023'ün ikinci yarısına kadar geçerli olacak bu zammın yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu. Peki, memur maaş zammı ne oldu? 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...