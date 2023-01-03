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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT'li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

EYT'li ve çalışanların yakından takip ettiği kıdem tazminatında merak edilen sorular yanıt buldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak zam oranları belli oldu. Bu gelişmelerin ardından en çok araştırılanlar arasında kıdem tazminatı tavanı yer aldı. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2023 ne oldu? 2023 kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:02
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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT’li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte gözler kıdem tazmiantı tavanına çevrildi. 2023 1. dönem kıdem tazminatı hakkında detaylar ortaya çıktı. EYT ile emekli olacak olanlar tazminat almaya hazırlanırken, bir yandan da ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını merak ediyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2023 ne oldu? 2023 kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT’li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 NE OLDU?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte gözler kıdem tazminatı tavan ücretine çevrildi. Milyonlarca EYT'li de bu konuda merak içerisinde. Kıdem tazminatına yüzde 16,48 oranında bir zam geldi. 15.371,40 TL lira olan kıdem tazminatı, 16,48 zam ile birlikte 18 bin liranın üstüne çıktı. A Haber canlı yayınında hesaplamalar yapan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Refah payı ile beraber bu rakam 20 binin üzerine çıkabilir." dedi. Kıdem tazminatı 20 binin üzerine çıkarsa çalışılan yıl kadar bu ücret çarpılarak alınacak ücret ortaya çıkacak.

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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT’li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.

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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT’li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. Yani belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.

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Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT’li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli olmak için işten çıkanlar da kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alır. Bunların dışında İş Kanunu'na göre haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir. Bunların dışında SGK'dan yazı alarak istifa halinde kıdem tazminatı alma yolları da bulunuyor.