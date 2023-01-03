Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT'li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

EYT'li ve çalışanların yakından takip ettiği kıdem tazminatında merak edilen sorular yanıt buldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak zam oranları belli oldu. Bu gelişmelerin ardından en çok araştırılanlar arasında kıdem tazminatı tavanı yer aldı. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2023 ne oldu? 2023 kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...