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Haberler Galeri 5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Gelecek açıklamanın ardından emekli ve memur maaşları netleşecek. Bu kapsamda milyonlarca kişi gelecek son dakika açıklamasına kulak kesildi. Peki, 5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 10:21
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5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz Aralık enflasyonunun netleşmesinin hemen ardından tablolar yeni maaşı işaret edecek. Hal böyle olunca, gözler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, 5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,40 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7'lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,48 zam hakkı elde etti.

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5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

5.000,00 5.770,00
5.100,00 5.885,40
5.200,00 6.000,80
5.300,00 6.116,20
5.400,00 6.231,60

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5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

5.500,00 6.347,00
5.600,00 6.462,40
5.700,00 6.577,80
5.800,00 6.693,20
5.900,00 6.808,60

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5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?

6.000,00 6.924,00
6.100,00 7.039,40
6.200,00 7.154,80
6.300,00 7.270,20
6.400,00 7.385,60