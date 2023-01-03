HaberlerGaleri5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?
5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?
5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Gelecek açıklamanın ardından emekli ve memur maaşları netleşecek. Bu kapsamda milyonlarca kişi gelecek son dakika açıklamasına kulak kesildi. Peki, 5500-5750-6000-6500-6750-7000 TL emekli maaşı alana ne kadar, kaç TL zam geldi? 2023 Ocak SSK Bağ-Kur zam oranı kaç?