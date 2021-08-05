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İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu! İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Pandemi döneminde yaşanan çip krizi sonrasında sıfır ve ikinci el araba piyasısında beklenmedik artış yaşanmıştı. Normalleşme ile canlanma bekleniyordu ama olmadı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektöründe 2021 yılının ilk yarısını değerlendirdi. İşte, ikinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 19:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 19:51
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu! İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

İkinci el araba alacaklar dikkat. Beklenenin tam tersi oldu. İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi araba sahibi olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrasında araba fiyatlarında artış yaşandı. Hal böyle olunca araba sahibi olmak isteyenler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Normalleşme ve Kurban Bayramı'nın ardından sektörde hareketlenme bekleniyordu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araba piyasası için değerlendirmelerde bulundu. İşte, İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu! İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen pazarın bir önceki seneye kıyasla yüzde 18,9 oranında artış yaşadığını hatırlatarak, 2021 yılının ilk ayından itibaren sektörün durağan bir sürece girdiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu! İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

''2020 yılında salgın sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemler ikinci el araç satışlarının ve fiyatların artmasına sebep olmuştu.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu! İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

YÜZDE 24 GERİLEME VAR!

Ancak 2021 itibariyle hem satışlarda hem fiyatlarda bir gerileme söz konusu. 2020'nin Haziran ayında 773 bin 260 adet olan pazar yüzde 25,60 kayıpla bu yılın Haziran ayında 575 bin 335 adet olarak gerçekleşti.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu! İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

Geçen yılın ilk yarısında 3 milyon 128 bin 945 adet olarak gerçekleşen pazar, bu yılın aynı dönemini 2 milyon 347 bin 440 adetle kapattı. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 24,98 oranında bir gerileme var.''

Yıl boyunca sektörün pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle olumsuz etkilendiğini, Mayıs ayında başlayan normalleşme sürecine rağmen pazarda beklenen artışın yaşanmadığını bildiren Erkoç ''Yaşanan belirsizlikler sebebiyle vatandaşlar ihtiyaç ve taleplerini ertelemek durumunda kalmıştı.