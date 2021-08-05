07 Ağustos 2021, Cumartesi
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu! İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...
Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Pandemi döneminde yaşanan çip krizi sonrasında sıfır ve ikinci el araba piyasısında beklenmedik artış yaşanmıştı. Normalleşme ile canlanma bekleniyordu ama olmadı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektöründe 2021 yılının ilk yarısını değerlendirdi. İşte, ikinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...
Giriş Tarihi: 05.08.2021 19:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 19:51
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