İkinci el araba alacaklar dikkat! Beklenenin tam tersi oldu! İkinci el araba fiyatları için Ağustos beklentisi...

Geçen yılın ilk yarısında 3 milyon 128 bin 945 adet olarak gerçekleşen pazar, bu yılın aynı dönemini 2 milyon 347 bin 440 adetle kapattı. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 24,98 oranında bir gerileme var.''

Yıl boyunca sektörün pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle olumsuz etkilendiğini, Mayıs ayında başlayan normalleşme sürecine rağmen pazarda beklenen artışın yaşanmadığını bildiren Erkoç ''Yaşanan belirsizlikler sebebiyle vatandaşlar ihtiyaç ve taleplerini ertelemek durumunda kalmıştı.