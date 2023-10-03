MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

OCAK ZAMMI NE KADAR BEKLENİYOR?

Burada 2 farklı tahmin bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37.76 çıkarken, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek.

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'yı bulacak. Enflasyon farkı için bir ipucu da Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan son ankete göre 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Bu durumda da memurlara ve emeklilere yüzde 31.71 fark verilecek. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.46'ya ulaşacak.