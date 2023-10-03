HaberlerGaleriMEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
Memur maaşlarının belirlenmesinde hayati bir rol oynayan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, son 2 aylık enflasyon farkı ile zam oranı, kümülatif olarak %19,5 olarak açıklandı. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ve seyyanen 8,077 TL'lik bir zam uygulanarak, en düşük memur maaşı 22,017 TL'ye yükseltilmişti. İşte meslek meslek yeni zamlı maaş hesaplaması...
Giriş Tarihi: 03.10.2023 09:50Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 10:39