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Haberler Galeri MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

Memur maaşlarının belirlenmesinde hayati bir rol oynayan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak kamuoyuna sunulmaya devam ediyor. Bu çerçevede, son 2 aylık enflasyon farkı ile zam oranı, kümülatif olarak %19,5 olarak açıklandı. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ve seyyanen 8,077 TL'lik bir zam uygulanarak, en düşük memur maaşı 22,017 TL'ye yükseltilmişti. İşte meslek meslek yeni zamlı maaş hesaplaması...

Giriş Tarihi: 03.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 10:39
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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yüzde 15'lik Ocak zammının yanı sıra enflasyon farkı beklentileri de artıyor. Bu konuda yeni bir ipucu ortaya çıktı ve memurlar ile emekliler, zamlı maaşlarını daha da iyileştirme umudu taşıyorlar. Enflasyonun belirleyici rol oynadığı bu süreçte, enflasyon farkının ne kadar olacağı merak konusu. İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2023
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Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2023
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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

OCAK ZAMMI NE KADAR BEKLENİYOR?

Burada 2 farklı tahmin bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37.76 çıkarken, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek.

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı da böylece yüzde 49.46'yı bulacak. Enflasyon farkı için bir ipucu da Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan son ankete göre 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Bu durumda da memurlara ve emeklilere yüzde 31.71 fark verilecek. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.46'ya ulaşacak.

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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

YENİ TABAN AYLIKLAR NE KADAR OLACAK?

OVP tahminine göre Ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur maaşı 32 bin 906 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 762 liraya ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmin gerçekleşirse de en düşük memur maaşı yüzde 51.46 artışla 33 bin 346 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 14 bin 959 liraya çıkacak.

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MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...

MEMURLARA BAŞKA ARTIŞ VAR MI?

Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de katsayı artışı yansıyacak. Örneğin; bin 158 lira olan eş yardımı enflasyon tahminlerine göre bin 731 ya da bin 755 liraya, 254,90 lira olan 0-6 yaş çocuk yardımı 380,97 veya 386,07 liraya yükselecek.