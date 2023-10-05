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Haberler Galeri Asgari ücret %49,46'lık zamlı maaş tablosu! Ocak 2024'te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık!

Asgari ücret %49,46'lık zamlı maaş tablosu! Ocak 2024'te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık!

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde, emekli zamlarında olduğu gibi enflasyonun önemli bir etken olacağı görünüyor. Son 6 aylık enflasyon verilerine göre, yeni asgari ücretin 15 bin lirayı aşabileceği, memur zammına göre ise 17 bin liranın üzerine çıkabileceği hesaplanıyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretle ilgili çalışmalar da hız kazanacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 05.10.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 08:51
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Asgari ücret %49,46’lık zamlı maaş tablosu! Ocak 2024’te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, asgari ücrette uygulanacak zamların belirlenmesinde emekli maaşlarındaki gibi enflasyonun önemli bir etken olacağı öngörülüyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için önemli bir rol üstlenecek. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret %49,46’lık zamlı maaş tablosu! Ocak 2024’te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık!

Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iki artışla birlikte asgari ücret yüzde 110 arttı.

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Asgari ücret %49,46’lık zamlı maaş tablosu! Ocak 2024’te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık!

IŞIKHAN: YÜKÜ AZALTACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun getirdiği yükü azaltmanın ortak hedefleri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi. Işıkhan, ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.

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Asgari ücret %49,46’lık zamlı maaş tablosu! Ocak 2024’te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık!

Bakan Işıkhan, ancak sosyal diyalogla iş dünyasının güçlendirilebileceğini, işçilerin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmalarının desteklenebileceğini, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın da bu şekilde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

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Asgari ücret %49,46’lık zamlı maaş tablosu! Ocak 2024’te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık!

İKİ AYRI HESAP ORTAYA ÇIKIYOR

Asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi durumunda iki farklı rakam ortaya çıkıyor. Orta Vadeli Program'da açıklanan yüzde 65 enflasyon öngörüsü bulunuyor. Buna göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak çıkıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı ile yapılacak zam bu öngörüye göre yüzde 49,46. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 olarak açıklandı.