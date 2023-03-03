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Haberler Galeri FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Yılbaşında 21.14 olan benzin fiyatları ve 23.50 TL olan motorin fiyatlarına Şubat ayının sonunda peş peşe indirim uygulanmıştı.Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki değişkenlikler benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Peki, akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam geldi mi? İşte 3 Mart 2023 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:48
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FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

SON DAKİKA: Akaryakıt haberleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan değişkenlik, Motorin, mazot ve benzin fiyatlarına da yansıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sürücüler, "Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorinin litre fiyatının bu geceden itibaren değişeceği öğrenildi. İşte, 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

3 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

İSTANBUL

Benzin: 20,47 TL
Motorin: 20,67 TL

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FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

ANKARA

Benzin: 20,78TL
Motorin: 21,04TL

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FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

İZMİR

Benzin: 20,76 TL
Motorin: 21,12 TL