FİYATLAR BU GECE DEĞİŞİYOR! 3 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir...

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Yılbaşında 21.14 olan benzin fiyatları ve 23.50 TL olan motorin fiyatlarına Şubat ayının sonunda peş peşe indirim uygulanmıştı.Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki değişkenlikler benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Peki, akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam geldi mi? İşte 3 Mart 2023 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyat listesi...