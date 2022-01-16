Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!

Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Emekli maaşı ve memur maaşına yatacak farklar için gözler Meclis'e çevrildi. Emekli ve memurun farklarının hesaplara yatacağı tarih ise merakla bekleniyor. Maaşlar yüzde 27.9 zamlı olarak hesaplara yatırıldı. Ancak maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla bekleniyor. Meclis'te kanunun çıkmasının ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yansıtılacak. İşte zam farkının hesaplara yatacağı tarih!