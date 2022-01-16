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Haberler Galeri Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!

Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!

Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Emekli maaşı ve memur maaşına yatacak farklar için gözler Meclis'e çevrildi. Emekli ve memurun farklarının hesaplara yatacağı tarih ise merakla bekleniyor. Maaşlar yüzde 27.9 zamlı olarak hesaplara yatırıldı. Ancak maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla bekleniyor. Meclis'te kanunun çıkmasının ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yansıtılacak. İşte zam farkının hesaplara yatacağı tarih!

Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 12:46
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Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!

Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Ek zamlarla oluşan farkta hak kaybı olmayacak. Memurlara ve emekliye ödenen zamlı maaşların hesaplara yansıtılmasıyla birlikte, gözler zam farklarına çevrildi. Meclis'te yasalaşacak kanunla birlikte yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak. Böylece memura Ocak'ta yapılan zam yüzde 30.95'e ulaşacak.

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Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yasalaşması planlanan memur maaşlarına yüzde 2.5 ilave zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarım kaldı.

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Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!

Görüşmeler sırasında toplantı yeter sayısı bulunamadı. Yasa teklifine göre, memura ve memur emeklilerine yüzde 2.5 ilave zam, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenleme de Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Bu nedenle bir kayıp olmayacak.

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Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!

Rutin zamlar maaşlarla ödenirken, ek zamlar ile oluşan farklar daha sonra yatırılacak.