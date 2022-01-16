10 ayrı sefer düzenlenecek! Boruların ilk etabı Filyos Limanı’nda! Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalar devam ediyor

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olması planlanan borular, limana vinç yardımıyla indiriliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerinin hassas çalışması ve iş güvenliği önlemleriyle 24 saat devam eden operasyonda her biri 12 metre uzunluğundaki borular 4'erli olarak tırlara yükleniyor.