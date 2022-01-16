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10 ayrı sefer düzenlenecek! Boruların ilk etabı Filyos Limanı'nda! Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalar devam ediyor

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya taşınmasında kullanılacak boruların limana getirilen ilk etabı, 170 kilometrelik boru hattının yüzde 20'sini oluşturuyor. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana getirilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 14:02
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10 ayrı sefer düzenlenecek! Boruların ilk etabı Filyos Limanı’nda! Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalar devam ediyor

Keşfin gerçekleştiği 2020'de dünya genelinde deniz keşifleri arasında ilk sırada yer alan Sakarya Gaz Sahası'ndaki işlemler, gece gündüz demeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 ayrı sefer düzenlenecek! Boruların ilk etabı Filyos Limanı’nda! Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalar devam ediyor

Geçen yıl temmuz ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ateşini yaktığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar sürüyor.

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10 ayrı sefer düzenlenecek! Boruların ilk etabı Filyos Limanı’nda! Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalar devam ediyor

BORULAR FİLYOS LİMANI'NA GELDİ

Bakan Dönmez'in yakından takip ettiği inşa çalışmalarında bir aşama daha kaydedildi. Keşfin yapıldığı noktadan gazı karaya taşıyacak deniz altı boruların sevkiyatı başladı. Deniz tabanındaki açık üretim tesisi ile karadaki doğal gaz işleme tesisini birleştirecek boruların ilk etabı, Filyos Limanı'na getirildi.

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10 ayrı sefer düzenlenecek! Boruların ilk etabı Filyos Limanı’nda! Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalar devam ediyor

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olması planlanan borular, limana vinç yardımıyla indiriliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerinin hassas çalışması ve iş güvenliği önlemleriyle 24 saat devam eden operasyonda her biri 12 metre uzunluğundaki borular 4'erli olarak tırlara yükleniyor.

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10 ayrı sefer düzenlenecek! Boruların ilk etabı Filyos Limanı’nda! Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalar devam ediyor

Tırlara yüklenen borular hasar kontrolü için uzman ekiplerce inceleniyor. Yapılan kontrollerin ardından borular istif edilecek alana getiriliyor.