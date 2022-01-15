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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları...

Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğini müjdelemişti. Bu gelişmelerin ardından doğalgaz yardımı ile ilgli detaylar araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2022 18:09
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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları...

Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarfından birçok kalem altında sosyal destek ödemesi yapılıyor. Bunlardan biri de ısınma yardımı... Isınma yardımının kapsamı doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildi. Şimdi ise gözler başvuru takvimine çevrildi. Konu hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları...

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uygulama hayata geçirildiğinde doğalgaz yardımına başvurular, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları...

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Doğalgaz yardımı için başvurular 2022 Şubat ayının ikinci yarısından itibaren, ödemeler ise mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları...

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.