Tarih açıklandı! Doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları...

Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğini müjdelemişti. Bu gelişmelerin ardından doğalgaz yardımı ile ilgli detaylar araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, doğalgaz yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 doğalgaz faturası desteği şartları nelerdir? İşte haberin detayları...