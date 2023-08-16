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Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye 8 milyar TL'lik destek! Yerinde dönüşüm finanse edilecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası bölgede yıkım yaşayan illeri yeniden ayağa kaldırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi'nin uygulama dönemi 2023-2026 yılları arasında gerçekleşecek. Dünya Bankası tarafından depremden etkilenen illerde temek hizmetlere ve dirençli konutlara erişimi yeniden sağlamak amacıyla onaylanan yaklaşık 8 milyar TL'lik kredi kapsamında önümüzdeki günlerde ihale süreçleri başlayacak.

Giriş Tarihi: 16.08.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 08:53
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Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye 8 milyar TL’lik destek! Yerinde dönüşüm finanse edilecek

Çevre Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın yayınladığı yılın ikinci üç aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nda deprem sonrası bölgede yürütülen ve yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgilere yer verildi.

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Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye 8 milyar TL’lik destek! Yerinde dönüşüm finanse edilecek

İHALEYE ÇIKILACAK
Raporda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında yakında ihaleye çıkılacağı ifade edildi.

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Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye 8 milyar TL’lik destek! Yerinde dönüşüm finanse edilecek

Raporda şöyle denildi: "Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçilmiş illerde temel hizmetlere ve dirençli konutlara erişimi yeniden sağlamak amacıyla 296,5 milyon dolar (8 milyar TL) tutarında krediyi, Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi için 27 haziran 2023 tarihinde onaylamıştır. İkraz Anlaşmasını (borç verme) müteakip proje kapsamında ihale süreçlerine başlanması planlanmaktadır."

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Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye 8 milyar TL’lik destek! Yerinde dönüşüm finanse edilecek

BELEDİYE ALTYAPILARI İYİLEŞTİRİLECEK
Proje kapsamında belediyelerde depremlerden zarar gören mevcut su, sıhhi tesisat, atıksu ve drenaj gibi belediye hizmetlerinin rehabilitasyonu ve yeniden inşası finanse edilecek.

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Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye 8 milyar TL’lik destek! Yerinde dönüşüm finanse edilecek

Belediye itfaiye binalarının rehabilitasyonu ve yeniden inşası ile yangınla mücadele, acil durum müdahalesi ve diğer kritik belediye hizmetlerinin sağlanması için gerekli ekipmanın satın alımı finanse edilecek.