Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye 8 milyar TL'lik destek! Yerinde dönüşüm finanse edilecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası bölgede yıkım yaşayan illeri yeniden ayağa kaldırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi'nin uygulama dönemi 2023-2026 yılları arasında gerçekleşecek. Dünya Bankası tarafından depremden etkilenen illerde temek hizmetlere ve dirençli konutlara erişimi yeniden sağlamak amacıyla onaylanan yaklaşık 8 milyar TL'lik kredi kapsamında önümüzdeki günlerde ihale süreçleri başlayacak.