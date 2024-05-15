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Haberler Galeri Memur emeklisi maaş zammı 30’da eşitlenebilir! Yeni formül masada: 2024 Temmuz ayı zamlı maaş tablosu yeniden hesaplanıyor

Memur emeklisi maaş zammı 30’da eşitlenebilir! Yeni formül masada: 2024 Temmuz ayı zamlı maaş tablosu yeniden hesaplanıyor

2024 Memur emeklisi temmuz zamları belli olaya başladı. Bilindiği üzere bu yılın Ocak zammı ise memur emeklilerinde yüzde 49.25 çıkmış, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 olan enflasyon artışına 11.68 puanlık refah payı eklenerek oranlar eşitlenmişti. Temmuz ayında ise yine bu oranların eşitlenmesi masada. İşte formül kapsamında Temmuz zammı sonrası yeni memur emekli maaş tablosu…

Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:44
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Memur emeklisi maaş zammı 30’da eşitlenebilir! Yeni formül masada: 2024 Temmuz ayı zamlı maaş tablosu yeniden hesaplanıyor

2024 Temmuz ayı memur emekli zammına ilişkin oranlar ve formüller netleşmeye başladı. Temmuz maaşını zamlı alacak memur emeklilerinin zam oranının yüzde 20'yi aşması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak. Ayrıca ek iyileştirme masaya yatırılacak. Bu yılın Ocak zammı ise memur emeklilerinde yüzde 49.25 çıkmış, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 olan enflasyon artışına 11.68 puanlık refah payı eklenerek oranlar eşitlenmişti.

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Memur emeklisi maaş zammı 30’da eşitlenebilir! Yeni formül masada: 2024 Temmuz ayı zamlı maaş tablosu yeniden hesaplanıyor

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Temmuz'da da eşit zam gündeme gelecek. İlk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 25.52-26.24 seviyelerinde bulunuyor. İlk orana göre zam SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 25.52, memur emeklilerinde yüzde 20.06 olacak. İkinci orana göre ise SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 26.24, memur emeklileri 20.75 zam alacak. Refah payıyla birlikte zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor. İşte memur emeklisi 2024 Temmuz zammı sonrası kalem kalem yeni zamlı maaş tablosu…

2024 TEMMUZ AYINDA MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

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Memur emeklisi maaş zammı 30’da eşitlenebilir! Yeni formül masada: 2024 Temmuz ayı zamlı maaş tablosu yeniden hesaplanıyor

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54

% 20.06 zamlı: 64.349,21

% 20.75 zamlı: 64.719,03

% 26.24 zamlı: 67.661,53

% 30 zamlı: 69.676,80

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Memur emeklisi maaş zammı 30’da eşitlenebilir! Yeni formül masada: 2024 Temmuz ayı zamlı maaş tablosu yeniden hesaplanıyor

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25

% 20.06 zamlı: 56.953,16

% 20.75 zamlı: 57.280,48

% 26.24 zamlı: 59.884,78

% 30 zamlı: 61.668,43

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Memur emeklisi maaş zammı 30’da eşitlenebilir! Yeni formül masada: 2024 Temmuz ayı zamlı maaş tablosu yeniden hesaplanıyor

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.06 zamlı: 26.537,98

% 20.75 zamlı: 26.690,50

% 26.24 zamlı: 27.904,00

% 30 zamlı: 28.735,11