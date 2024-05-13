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Haberler Galeri 1990 1994 1998 2003 2017 girişliler! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

1990 1994 1998 2003 2017 girişliler! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Günümüzde birçok kişi emeklilik hayallerini gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Özellikle erken emeklilik çalışma hayatından daha erken ayrılmak isteyenler için önemli bir hedef oluyor. Türkiye'de de bu talebi karşılamak adına SGK esnek emeklilik şartlarıyla vatandaşlara birçok avantaj sunuyor. Ancak bu avantajlardan faydalanmak için doğru planlama ve bilinçli adımlar atmak şart.

Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:08
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1990 1994 1998 2003 2017 girişliler! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Erken emeklilik birçok çalışanın hayalini süslemekte ve emeklilik planlamalarının temel odak noktasını oluşturmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan esnek emeklilik koşulları, bu hedefe daha kolay ulaşabilmeniz için çeşitli avantajlar sunmaktadır. Ancak, bu fırsatlardan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

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1990 1994 1998 2003 2017 girişliler! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

1- Yüzde 60 Sağlık Raporu: Malulen Emeklilik

En az 1800 gün prim ödeyenler, %60 ve üzeri engelli raporları ile yaş sınırlaması olmaksızın malulen emeklilik hakkına sahip olabilir.

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1990 1994 1998 2003 2017 girişliler! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Bu durum, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan kişilere önemli bir çıkış yolu sunmaktadır.

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1990 1994 1998 2003 2017 girişliler! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

2- Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlara Emeklilik Kolaylığı

Ağır işlerde çalışan bireyler, yıpranma payı sayesinde ek prim kazanabilir ve yaş indiriminden faydalanabilirler.2

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1990 1994 1998 2003 2017 girişliler! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Bu, özellikle zorlu çalışma koşullarına sahip sektörlerdeki işçiler için büyük bir avantajdır.