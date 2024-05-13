1990 1994 1998 2003 2017 girişliler! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Günümüzde birçok kişi emeklilik hayallerini gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Özellikle erken emeklilik çalışma hayatından daha erken ayrılmak isteyenler için önemli bir hedef oluyor. Türkiye'de de bu talebi karşılamak adına SGK esnek emeklilik şartlarıyla vatandaşlara birçok avantaj sunuyor. Ancak bu avantajlardan faydalanmak için doğru planlama ve bilinçli adımlar atmak şart.