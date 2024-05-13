13 Mayıs 2024, Pazartesi
Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?
Kamu Tasarruf Paketi ile birlikte kamu personeli ile ilgili de yeni tedbirler alındı. Buna göre 3 yıl süreyle kamuya alım sadece emekli olan personellerin yerine olacak. Kurumlar arası geçiş önlenecek, yeni kurumlar açılmayacak ve bazı kurumlar birleştirilecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:23
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