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Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?

Kamu Tasarruf Paketi ile birlikte kamu personeli ile ilgili de yeni tedbirler alındı. Buna göre 3 yıl süreyle kamuya alım sadece emekli olan personellerin yerine olacak. Kurumlar arası geçiş önlenecek, yeni kurumlar açılmayacak ve bazı kurumlar birleştirilecek. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:23
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Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

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Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?

KAMU HİZMETİ VERİMLİ VE HIZLI HALE GELECEK, BÜROKRASİ AZALACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketi özellikle kamuda çalışan memur ve diğer kadrodaki personel için önemli yenilikleri de beraberinde getirecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan kamuda etkin ve hızlı karar alma mekanizmaları tüm teşkilata yayılmış olacak. Bunun yanında kamu hizmeti de verimli ve hızlı hale gelecek, bürokrasi azalacak.

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Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?

ÇALIŞMA DÜZENİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre Kamu çalışanları açısından da yaptıkları işi verimli yapma, uzmanlık alanları olan konularda çalışma sağlanmış olacak.

3 yıl boyunca kamuya alımlar sınırlandırılacak. Alımlar emekli olan personel sayısı kadar olacak.

Destek personel sayısı azaltılacak, ihtiyaç dışı kadrolar ihtiyaç olan alanlara yönlendirilecek.

Kamu personelinin aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getirilecek, belli bir tavanı geçemeyecek ve sayılar düşecek. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınır aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Bağlı bulunduğu kurum dışında başka kurumlarda görevlendirilenler asli görevlerine dönecek. Kurumlar arası geçiş de sınırlandırılacak.

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Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?

NE KAZANDIRACAK?
Kamuda personel daha verimli olarak kullanılmış olacak. Böylece 'devlete kapağı atmak' düşüncesi tarihe karışacak. Kamuda iş barışı sağlanacak, kamu hizmetini verenler daha hızlı ve verimli çalışacak. Böylece vatandaş açısından da aldığı kamu hizmetinin kalitesi artacak, hem hizmeti veren hem hizmeti alan memnun olacak.

Farklı kurumlardaki personel uzmanlık alanındaki işlere geri döndüğünde daha verimli çalışacak. Yönetim kurlu üyeliklerine sınırlama getirilerek bu yöndeki spekülasyonların da önüne geçilmiş olacak. Destek personelde fazlalık ortadan kalkacak. Uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan personele kadro açılmış olacak.

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Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?

KURUMLARIN YAPISINDA NELER DEĞİŞECEK?
Kamu personel rejiminde değişiklikler olurken devletin idari yapısı da yeniden ele alınıyor. Buna göre yeni kurumların kurulması önlenecek.

Bakanlıklarda ya da kamu kuruluşlarında bulunan mükerrer yapılanmalar ortadan kaldırılacak.

Taşra teşkilatlarındaki aynı bakanlığa bağlı farklı yapılanmalar da ortadan kaldırılacak.