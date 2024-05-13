Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?

NE KAZANDIRACAK?

Kamuda personel daha verimli olarak kullanılmış olacak. Böylece 'devlete kapağı atmak' düşüncesi tarihe karışacak. Kamuda iş barışı sağlanacak, kamu hizmetini verenler daha hızlı ve verimli çalışacak. Böylece vatandaş açısından da aldığı kamu hizmetinin kalitesi artacak, hem hizmeti veren hem hizmeti alan memnun olacak.

Farklı kurumlardaki personel uzmanlık alanındaki işlere geri döndüğünde daha verimli çalışacak. Yönetim kurlu üyeliklerine sınırlama getirilerek bu yöndeki spekülasyonların da önüne geçilmiş olacak. Destek personelde fazlalık ortadan kalkacak. Uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan personele kadro açılmış olacak.