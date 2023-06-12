12 Haziran 2023, Pazartesi
Alan da satan da bu aralığa baksın! İslam Memiş kesin konuştu! Kuyumcularda sıra oluştu! Gram altında yüzde 48 getiri!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı ve vatandaş için önemli açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarının haziran itibarıyla artışa geçmesiyle birlikte yatırımcı ve vatandaş alım fırsatı için detayları araştırmaya başladı. Peki altın yükselişe devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar artacak? İşte merak edilen soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 08:46
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