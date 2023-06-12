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Haberler Galeri Alan da satan da bu aralığa baksın! İslam Memiş kesin konuştu! Kuyumcularda sıra oluştu! Gram altında yüzde 48 getiri!

Alan da satan da bu aralığa baksın! İslam Memiş kesin konuştu! Kuyumcularda sıra oluştu! Gram altında yüzde 48 getiri!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı ve vatandaş için önemli açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarının haziran itibarıyla artışa geçmesiyle birlikte yatırımcı ve vatandaş alım fırsatı için detayları araştırmaya başladı. Peki altın yükselişe devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar artacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 08:46
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Alan da satan da bu aralığa baksın! İslam Memiş kesin konuştu! Kuyumcularda sıra oluştu! Gram altında yüzde 48 getiri!

Altın fiyatlarının yükselişe geçerek yılın başından beri öngörülen 1.450 TL sınırını geçmesinin ardından yatırımcı kar satışı için araştırmaya başladı. Bundan sonra altın almak isteyenler ise bekleyişte. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalarda bulunarak, alacak ve satacak için kesin aralığı söyledi. Peki altın yükselişe devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar artacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alan da satan da bu aralığa baksın! İslam Memiş kesin konuştu! Kuyumcularda sıra oluştu! Gram altında yüzde 48 getiri!

DOLAR FİYATLARI ALTINI ETKİLİYOR!

Altın fiyatları ons ve dolar kuru tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Altının hangi gelişmelerde fiyatlandığına dikkat çeken Memiş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatını son dönemde doların takip ettiğini belirtti. Bu noktada, dolar tarafındaki yükselişlerin gram altın fiyatını tekrar yükseltiğini ifade etti.

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Alan da satan da bu aralığa baksın! İslam Memiş kesin konuştu! Kuyumcularda sıra oluştu! Gram altında yüzde 48 getiri!

HAZİRAN SONUNA KADAR ALTINDA GERİ ÇEKİLME OLABİLİR!

Altın gram fiyatının Kapalıçarşı piyasasında şu anda 1.494 TL seviyesinden işlem gördüğüne değinen uzman isim, önümüzdeki ay sonuna kadar kısa vadede gram altın tarafında bir geri çekilme olasılığının olduğunu söyledi.

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Alan da satan da bu aralığa baksın! İslam Memiş kesin konuştu! Kuyumcularda sıra oluştu! Gram altında yüzde 48 getiri!

GRAM ALTIN İÇİN BU SEVİYELERE DİKKAT!

Memiş, "Kısa vade için Haziran ayı içerisinde gram altın tekrar 1.450 TL seviyesi altına sarkabilir. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman ise Temmuz ayından sonra gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Gram altın, 1.550 TL-1.650 TL gibi kademeli yükselişleri sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

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Alan da satan da bu aralığa baksın! İslam Memiş kesin konuştu! Kuyumcularda sıra oluştu! Gram altında yüzde 48 getiri!

"GRAM ALTIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU"

Yılbaşından bu yana bakıldığında gram altın fiyatının yaklaşık yüzde 48 getirisi olduğuna dikkat çeken Memiş, gram altının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ettiğini ifade etti.