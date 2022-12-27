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Haberler Galeri EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?

EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?

EYT'de gözler yaş sınırı açıklamalarına çevrildi. Emeklilik için prim gününü doldurup yaş şartına takılan vatandaşlar, yaş sınırı olup olmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği merak edilmeye başlandı. EYT'de son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT yaş sınırı belli oldu mu? EYT ile kimler emekli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:19
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EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?

EYT yaş sınırı belli oldu mu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde teknik çalışması tamamlanan EYT'de en çok merak edilenlerden birisi de yaş şartı oldu. Herhangi bir şart olmadan primini ve yılını doldurmuş, hemen emekli olabilecek kişi sayısının 1.9 milyon olduğu söyleniyor. Peki, EYT yaş sınırı belli oldu mu? EYT ile kimler emekli olacak? İşte son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?

EYT YAŞ SINIRI BELLİ OLDU MU?

Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, 5.000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek, kısmi emeklilik koşulları devam edecek.

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EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ifadesiyle "ihtimal dâhilinde olan" ve bugüne kadar "48-50, 50-52" olarak kulislere yansıyan yaş sınırının gelmesi durumunda ilk etapta yaklaşık 950 bin kişi, diğer yarısı da 2024 yılında emekli olacak. Bu sayı Ocak 2023 sonuna kadar 1 milyona yaklaşacak.

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EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

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EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi. Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını verdi.