HaberlerGaleriEYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?
EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?
EYT'de gözler yaş sınırı açıklamalarına çevrildi. Emeklilik için prim gününü doldurup yaş şartına takılan vatandaşlar, yaş sınırı olup olmayacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği merak edilmeye başlandı. EYT'de son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT yaş sınırı belli oldu mu? EYT ile kimler emekli olacak? Ayrıntılar haberimizde...