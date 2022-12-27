EYT yaş sınırı belli oldu mu? 48-50, 50-52 yaş şartı açıklaması! Milyonlar bu habere kilitlendi! EYT ile kimler emekli olacak?

EYT yaş sınırı belli oldu mu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde teknik çalışması tamamlanan EYT'de en çok merak edilenlerden birisi de yaş şartı oldu. Herhangi bir şart olmadan primini ve yılını doldurmuş, hemen emekli olabilecek kişi sayısının 1.9 milyon olduğu söyleniyor. Peki, EYT yaş sınırı belli oldu mu? EYT ile kimler emekli olacak? İşte son açıklamalar...