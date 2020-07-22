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Memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca memur ve emeklinin 2020 Temmuz zammı belli olduktan sonra maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ödemelerin ne zaman yapılacağı duyurulmuştu. Enflasyon oranına göre yüzde 5.75 oranında zam alan emekliler maaş farklarının yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 14:11
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Memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 3 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyon verilerinin ardından emeklilerin maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Bu ay hem zamlı maaş hem de bayram ikramiyesini alacak olan emekliler ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

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Memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacak. Buna göre, bayram ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek.

SSK'lı emeklileri: 17-26 Temmuz

Bağkur emeklileri: 25-28 Temmuz

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Memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor.

İşte maaş ödeme takvimi:

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Memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

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Memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek?

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,