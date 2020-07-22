Memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca memur ve emeklinin 2020 Temmuz zammı belli olduktan sonra maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ödemelerin ne zaman yapılacağı duyurulmuştu. Enflasyon oranına göre yüzde 5.75 oranında zam alan emekliler maaş farklarının yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, memur emekli maaş farkları ne zaman yatıyor? 2020 Temmuz ayı maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 14:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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