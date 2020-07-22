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Haberler Galeri BİM cuma kampanyaları ile dikkat çekiyor! 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler olacak

BİM cuma kampanyaları ile dikkat çekiyor! 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler olacak

BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü indirimlerini açıklayan BİM marketler, müşterilerine birbirinden muhteşem ürünleri indirimli olarak sunuyor. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı 24 Temmuz kataloğunu sayfamızda derledik. Sizde indirim günü gelmeden önce kampanyalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte BİM 24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:39
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BİM cuma kampanyaları ile dikkat çekiyor! 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler olacak

BİM 24 Temmuz kataloğu yayımlandı. BİM'in cuma kampanyalarına cam set üstü ocak, aspiratör, turbo fırın, elektrikli barbekü, kahvaltı seti, 12 parça çay seti, dekoratif cam kase, 24 lt 12V oto termos, 3 parça kahve sunum seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler olacak? BİM 24 Temmuz kampanyaları neler? İşte BİM 24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM cuma kampanyaları ile dikkat çekiyor! 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler olacak

Cam Set Üstü Ocak

• 8 mm cam
• 4 gözü gazlı
• Otomatik çakmaklı
• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
• Doğalgaz ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.
• Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.
• Ankastreye dönüşümü uygun ve ücretlidir.

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BİM cuma kampanyaları ile dikkat çekiyor! 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler olacak

Kumtel
Aspiratör

• Yüksek emiş gücü
• LED aydınlatma

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BİM cuma kampanyaları ile dikkat çekiyor! 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler olacak

Kumtel
Turbo Fırın

• 40 lt iç hacim
• Zaman ayarlı zil uyarısı

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  • 29
BİM cuma kampanyaları ile dikkat çekiyor! 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler olacak

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