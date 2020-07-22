BİM cuma kampanyaları ile dikkat çekiyor! 24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda o ürünler olacak

BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü indirimlerini açıklayan BİM marketler, müşterilerine birbirinden muhteşem ürünleri indirimli olarak sunuyor. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı 24 Temmuz kataloğunu sayfamızda derledik. Sizde indirim günü gelmeden önce kampanyalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte BİM 24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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