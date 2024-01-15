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Haberler Galeri Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:

Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:

Hükümet, 85 milyon vatandaşa yönelik sosyal koruma alanlarını güçlendirirken evlat edinen kadınlara üç çocuğa kadar borçlanma imkanıyla emeklilik kapısı açıyor. İki yaşını geçmemiş bir çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir. Evlat edinen kadın sigortalılar 3 çocuk için borçlanarak 2 bin 160 gün kazanıp 6 yıl erken emekli olabilir.

Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:00
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Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:

İki yaşını geçmemiş bir çocuğu (en fazla üç çocuk) eşiyle birlikte ya da tek başına evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:

Evlat edinen kadın sigortalılar 3 çocuk için borçlanarak 2 bin 160 gün kazanıp 6 yıl erken emekli olabilir. Sadece SSK'lı kadınlar değil, aynı zamanda Bağ - Kur ve Emekli Sandığı'na tabi kadın çalışanlar da bu kapsamda borçlanma yapabilir.

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Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:

Bebeği doğar doğmaz evlat edindiyse 2 yılın tamamı için borçlanma yapabilecek. Bu yıl için tek çocuk için borçlanma tutarı 153 bin 619 lira olup, evlat edinen veya geçimini sağladığı üvey çocuğu olan kamu çalışanlarına da her bir çocuk için aile yardımı veriliyor.

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Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:

Bu yıl okul öncesi için 3 bin 614 lira ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 lira, ortaöğretimde okuyan için 5 bin 782 lira, yükseköğrenimde okuyan çocuk için de 6 bin 505 lira destek verilecek.

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Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:

Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan, evlatlık edinen anneler hiçbir işte çalışmadığı halde isteğe bağlı sigortayla da emekli olabiliyor. Annelere prim ödeme gün sayılarına dörtte bir oranında ilave edilirken, 10 yıl çalışması olanlar 12.5 yıl çalışmış sayılıyor.