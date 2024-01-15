HaberlerGaleriKalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:
Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:
Hükümet, 85 milyon vatandaşa yönelik sosyal koruma alanlarını güçlendirirken evlat edinen kadınlara üç çocuğa kadar borçlanma imkanıyla emeklilik kapısı açıyor. İki yaşını geçmemiş bir çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir. Evlat edinen kadın sigortalılar 3 çocuk için borçlanarak 2 bin 160 gün kazanıp 6 yıl erken emekli olabilir.
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:00Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:00