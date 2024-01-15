Kalpten annelere erken emeklilik fırsatı! İki yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinen yararlanabilir | Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıntıları açıkladı:

Bebeği doğar doğmaz evlat edindiyse 2 yılın tamamı için borçlanma yapabilecek. Bu yıl için tek çocuk için borçlanma tutarı 153 bin 619 lira olup, evlat edinen veya geçimini sağladığı üvey çocuğu olan kamu çalışanlarına da her bir çocuk için aile yardımı veriliyor.