Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi... Son dakika açıklaması ile memur ve memur emeklilerin maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Maaşlara yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirildi. 6. Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu görevlilieri için birçok kazanım elde edildi. İşte, 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...