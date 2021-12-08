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Haberler Galeri Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi... Son dakika açıklaması ile memur ve memur emeklilerin maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Maaşlara yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirildi. 6. Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu görevlilieri için birçok kazanım elde edildi. İşte, 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 19:56
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Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi binlerce vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin maaşlarına kümülatif olarak ek zam yapıldı. Açıklamanın ardından zam oranının maaşlara yansıması merak edildi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirildi. Konu hakkında maaş hesaplama yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte, 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

3600 EK GÖSTERGE VAAT OLMAKTAN ÇIKTI

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

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Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

Memura zam konusunda bir mutabakat oldu. Yüzde 35 zam gibi bir yanlış anlaşılma oldu bunu dün düzelttik. Burada memurlara yapılan toplu sözleşme zammından bahsediliyordu. Bunun üzerine ek bir zam geleceği bu da enflasyon farkından sonra oluşacağı konusunda bir mutabakat var.

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Memur ek zamla bayram edecek! 2022 Memur zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı maaş hesaplama yöntemi...

Bugün Kabine toplantısı var oradan asgari ücret ve memura zam konusunda bir şeyler çıkabilir. İşçiler dünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i arayarak bir rakam söyledi. Burada yüzde 30 ila yüzde 45 arasında bir oran ortaya çıkmış durumda.