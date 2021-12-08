08 Aralık 2021, Çarşamba
2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...
2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar... Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu. Türk lirası (TL) mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla çok eleştiri konusu olan bir uygulama da kaldırılmıştı. İşte, açıklama hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.12.2021 21:32
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