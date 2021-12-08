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2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...

2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar... Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi duyurdu. Türk lirası (TL) mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla çok eleştiri konusu olan bir uygulama da kaldırılmıştı. İşte, açıklama hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021 21:32
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2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan stopaj uygulamasıyla ilgili bir müjdeyi duyurdu. Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla çok eleştiri konusu olan bir uygulama da kaldırılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan stopaj indirimi ile ilgili, " 2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, hazine üstlenmiştir. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. " şeklinde konuştu.

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2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...

Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla çok eleştiri konusu olan bir uygulama da kaldırılmıştı.

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2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...

Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

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2.500 TL ek gelir müjdesi geldi! Vergi dairelerine başvurmak yeterli! 31 Mart 2022 tarihine kadar...

NEREYE BAŞVURULUR?

Yasayla ayrıca son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı.