08 Aralık 2021, Çarşamba
Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı
Belirli şartları taşıdıktan sonra emeklilik için hak kazanam vatandaşlar başvuru yaparak emekli aylığına bağlanıyor. Yeni emekli olanlar için SGK'tan yapılan açıklamada, faizsiz avans kullanılabildiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından hangi şartlarda avans kullanılabildiği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli avans nasıl alınır? Emekli avansı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 13:16
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