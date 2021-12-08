Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı

Tüm çalışanlar emekli olabilmenin hayali kuruyor. Emeklilik işlemleri sırasında vatadaşların merak ettiği soruların başında avans işlemleri geliyor. Emeklilik için başvuru yapan vatandaşlar hangi şartlarda faizsiz avans kullanabileceğini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli avans nasıl alınır? Emekli avansı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...