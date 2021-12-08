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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı

Belirli şartları taşıdıktan sonra emeklilik için hak kazanam vatandaşlar başvuru yaparak emekli aylığına bağlanıyor. Yeni emekli olanlar için SGK'tan yapılan açıklamada, faizsiz avans kullanılabildiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından hangi şartlarda avans kullanılabildiği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli avans nasıl alınır? Emekli avansı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 13:16
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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı

Tüm çalışanlar emekli olabilmenin hayali kuruyor. Emeklilik işlemleri sırasında vatadaşların merak ettiği soruların başında avans işlemleri geliyor. Emeklilik için başvuru yapan vatandaşlar hangi şartlarda faizsiz avans kullanabileceğini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli avans nasıl alınır? Emekli avansı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı

SGK'DAN EMEKLİ AVANSI NASIL ALINIR?

Yıl, yaş ve prim şartlarını taşıdıltan sonra emeklilik için SGK'ya başvuru yapılıyor. Emeklilik için başvuru yapan vatandaşlardan avans kullanmak isteyenler, avans sisteminin nasıl çalıştığını araştırıyor.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı

Emeklilik için başvuru yapıldıktan sonra aylıklar 10 gün içerisinde bağlanmış oluyor. Eğer, emekli aylığı bağlama süresi uzarsa avans sistemi devreye giriyor.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı

SSK ya da Bağ-Kır fark etmeden avans sisteminden faydalanılabiliyor. Avans için başvuru yapanlara 3 asgari ücret üzerinden 2.825+2.825+2.825 lira şeklinde 8 bin 475 lira veriliyor. Bu ücret, 1 hafta içerisinde hesaplara geçiyor.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! SGK 8.475 TL ödeme yapıyor! 1 hafta içinde hesapta! Başvuru şartları açıklandı

ÖDEMELER FAİZSİZ VE TAKSİTLE

Avans kullananlar, geri ödemeyi faizsiz ve taksitli bir şekilde yapacaklar.