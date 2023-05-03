Memur ARA ZAM+REFAH PAYI+Toplu Sözleşme yaz havası estirecek! Temmuzda memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkıyla örnek aylıklar…

Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek. Bu şekilde ortaya çıkacak zam oranına bir refah payı da eklenecek.