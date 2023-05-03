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Haberler Galeri Memur ARA ZAM+REFAH PAYI+Toplu Sözleşme yaz havası estirecek! Temmuzda memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkıyla örnek aylıklar…

Memur ARA ZAM+REFAH PAYI+Toplu Sözleşme yaz havası estirecek! Temmuzda memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkıyla örnek aylıklar…

Memur ve emekli memura ara zam hesabı netleşiyor. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 2.39 geldi. Böylece ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Memur ve emekli maaş zammı son 6 aylık veri baz alınarak hesaplanmakta. Ayrıca refah payı ve toplu sözleşme artışı yazı getirecek. Buna göre örnek maaşlar ortaya çıktı. Peki polis, öğretmen, hemşire, doktor, emekli memur maaşları ne kadar olacak. İşte yazı getirecek örnek zam hesaplaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 10:53
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Memur ARA MAAŞ+REFAH PAYI yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor 4 aylık veriyle örnek aylıklar…

Temmuzda maaşlar yüzde kaç artacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Bugün açıklanan 4 aylık enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli memur maaşları yeniden şekillendi. Hem enflasyon oranı hem de refah payı eklenen maaş zammı yüzleri güldürecek. Peki memur ara zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? Öğretmen, hemşire, vaiz, memur emeklisi maaşlarına ara zam var mı?

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Memur ARA MAAŞ+REFAH PAYI yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor 4 aylık veriyle örnek aylıklar…

Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek. Bu şekilde ortaya çıkacak zam oranına bir refah payı da eklenecek.

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Memur ARA MAAŞ+REFAH PAYI yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor 4 aylık veriyle örnek aylıklar…

4 AYLIK TÜFE NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

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Memur ARA MAAŞ+REFAH PAYI yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor 4 aylık veriyle örnek aylıklar…

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 13.08'lik orana göre 11 bin 836 liradan 13 bin 384 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 8 bin 935 liraya ulaşacak.

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Memur ARA MAAŞ+REFAH PAYI yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor 4 aylık veriyle örnek aylıklar…

Temmuzda memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 13.08'lik orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 114 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 245,20 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 122,60 liraya çıkacak.