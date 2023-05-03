03 Mayıs 2023, Çarşamba
Memur ARA ZAM+REFAH PAYI+Toplu Sözleşme yaz havası estirecek! Temmuzda memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkıyla örnek aylıklar…
Memur ve emekli memura ara zam hesabı netleşiyor. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı. Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 2.39 geldi. Böylece ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Memur ve emekli maaş zammı son 6 aylık veri baz alınarak hesaplanmakta. Ayrıca refah payı ve toplu sözleşme artışı yazı getirecek. Buna göre örnek maaşlar ortaya çıktı. Peki polis, öğretmen, hemşire, doktor, emekli memur maaşları ne kadar olacak. İşte yazı getirecek örnek zam hesaplaması...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 10:53
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