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Haberler Galeri DSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?

DSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?

Devlet Su İşleri (DSİ) üzerinden 908 sürekli işçi alımı başvurularını İŞKUR üzerinden aldı. Süreci başarıyla tamamlayan adaylar için sonuçlar bugün açıklanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura sonuçlarının ardından asil ve yedek isim listesi netleşecek. Peki DSİ İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ 2023 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:24
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DSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?

DSİ İŞKUR işçi alımı kura sonuçları aratılan konular arasında yer alıyor. 3 Mayıs Çarşamba itibarıyla isim listeleri netleşecek. DSİ bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce aday başvurularını nisan ayında tamamladı. Peki DSİ İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ 2023 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir? İşte DSİ İŞKUR kura sonuçları asil-yedek isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?

DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı.

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DSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?

DSİ İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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DSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?

KURA YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU MU?

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

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DSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.