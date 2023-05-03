HaberlerGaleriDSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?
DSİ İŞKUR Kura Sonuçları hak KAZANANLAR LİSTESİ 2023 | dsi.gov.tr sürekli işçi alımı sonuç öğrenme ekranı! Devlet Su İşleri 908 işçi kurası saat kaçta?
Devlet Su İşleri (DSİ) üzerinden 908 sürekli işçi alımı başvurularını İŞKUR üzerinden aldı. Süreci başarıyla tamamlayan adaylar için sonuçlar bugün açıklanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura sonuçlarının ardından asil ve yedek isim listesi netleşecek. Peki DSİ İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ 2023 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?