15 Haziran 2023, Perşembe
Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...
"Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları sonrasında Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı şekillenecek. Diğer yandan Haziran ayı oranlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı çıkmış olacak. Peki, memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 16:10
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