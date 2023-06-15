15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

"Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları sonrasında Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı şekillenecek. Diğer yandan Haziran ayı oranlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı çıkmış olacak. Peki, memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 16:10
  • 1
  • 10
Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

"Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaşı için zam oranları belli oldu. Peki, memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.

  • 3
  • 10
Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

  • 4
  • 10
Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

  • 5
  • 10
Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.