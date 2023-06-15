"Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaşı için zam oranları belli oldu. Peki, memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...