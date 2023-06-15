Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Sistem sonrasında emeklilik yaşında değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!