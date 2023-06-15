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Haberler Galeri Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi açıklamasının ardından detaylar merak ediliyor. Başkan Erdoğan, seçim öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Düzenlemenin içerisinde Bağ-Kur prim eşitleme, kadınların emeklilik yaşında esneme ve ev hanımlarına prim desteği gibi maddelerin yer alması bekleniyor. İşte, emeklilik prim ve gün tablosu için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:28 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:28
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Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Sistem sonrasında emeklilik yaşında değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

4 MADDEDE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

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Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek

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Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik

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Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...

GENİŞ KAPSAMLI TASLAK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Yapılacak dev emeklilik reformu için sendikalar dinlenecek. Hiçbir meseleye kapıyı kapatmadan geniş kapsamlı taslak çalışması yapılacak.