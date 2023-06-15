15 Haziran 2023, Perşembe
Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...
EYT düzenlemesi sonrasında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi açıklamasının ardından detaylar merak ediliyor. Başkan Erdoğan, seçim öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Düzenlemenin içerisinde Bağ-Kur prim eşitleme, kadınların emeklilik yaşında esneme ve ev hanımlarına prim desteği gibi maddelerin yer alması bekleniyor. İşte, emeklilik prim ve gün tablosu için detaylar!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:28 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:28
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