AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile birlikte destek ödemelerinde de artış yaşandı. Bu kapsamda yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ve koruyucu aile ödemesinin bu yıl ne kadar ödeneceği merak ediliyor. Bakan Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...