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Haberler Galeri AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER

AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile birlikte destek ödemelerinde de artış yaşandı. Bu kapsamda yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ve koruyucu aile ödemesinin bu yıl ne kadar ödeneceği merak ediliyor. Bakan Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 14:17
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AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalem altında destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. 2022 yılına girmemiz ile birlikte yardım ödemelerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destek ödemeleri hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER

2022 YAŞLI AYLIĞI NE KADAR?

2022 Ocak-Temmuz dönemlerinde geçerli yaşlı aylığı 828 TL'den 1.084 TL'ye yükseldi.

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AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER

2022 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye,

Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı 991 TL'den 1.298 TL'ye yükseldi.

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AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 661 TL'den 865 TL'ye yükseldi. Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL'den 2.382 TL'ye çıktığını duyurdu.

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AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER

2022 EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapılıyor. 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 1.798 TL'den 2.354 TL'ye çıkarıldı.