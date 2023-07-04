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Haberler Galeri EYT şartı olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi! 2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi geldi! Staj ve çıraklık, 5000 gün...

EYT şartı olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi! 2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi geldi! Staj ve çıraklık, 5000 gün...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni formüller için araştırmalarını sürdürüyor. Yeni emeklilik sistemi ile emekli olmak isteyenlere müjdeli haberlerin gelmesi bekleniyor. Bağ-Kur'luların prim gün şartının SSK'lılar ile eşitlenmesi ile 7.200 gün sonrasında emeklilik hakkı kazanılacak. Bu süreçte kısmi diğer adıyla kademeli emeklilik için şartlarda araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün gibi farklı gün sayıları söz konusu oluyor. En az 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesi yapanlar hayallerine kavuşma fırsatı yakalayacak. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 14:11
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2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etti. Düzenlemeden yararlanamayanlar için yeni düzenlemeler hız kesmeden başladı. SSK - Bağkur prim eşitlemesi listede ilk sırayı alırken, kadınların emeklilik yaşının esnetilmesi de düzenleme arasında yer alıyor. Kademeli - Kısmi emeklilik sistemi de by süreçte sıkla araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte erken emeklilik için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...

Kısmi emeklilik, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, belirli bir çalışma süresini veya prim gün sayısını tamamlayan kişilere verilen bir haktır. Bu düzenleme, çalışanlara emeklilik öncesi daha erken dönemde kısmi olarak emekli olma imkanı sağlar. İşte kısmi emeklilikle ilgili bazı önemli detaylar:

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2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...

Yaş Şartı: Kadınlar için kısmi emeklilik yaş şartı 58 iken, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Ancak yaş aralığı, sigorta başlangıcının 2000 yılından önce veya sonra olmasına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, sigorta başlangıç tarihine göre yaş şartı esneklik gösterebilir.

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2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...

Çalışma Süresi veya Prim Gün Sayısı: Kısmi emeklilik için çalışma süresi veya prim gün sayısı şartlarına da uyulması gerekmektedir. Genellikle 15 yıl veya 3 bin 600 gün prim ödeme şartı bulunur. Bu şartı sağlayan çalışanlar kısmi emeklilik hakkından faydalanabilir.

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2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...

Emekli Maaşı Miktarı: Kısmi emeklilikte alınabilecek aylık maaş, en düşük emekli maaşı miktarı kadardır. Örneğin, mevcut en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL ise, kısmi emeklilikle bu tutarı alabilirsiniz. Maaş miktarı, çalışılan süre ve kazanılan primlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.