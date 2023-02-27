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MECLİS'E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?

"EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin içerisinde staj sigortasının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 19:23
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MECLİS’E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?

"EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin içerisinde staj sigortasının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MECLİS’E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?

EYT'Lİ OLUP OLMADIĞIMI NASIL ANLAYABİLİRİM?

e-Devlet sistemi üzerinden çalışma hayatım bölümüne girerek sigorta bilgilerinize bakabilirsiniz. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişiniz yapılmış ve prim yatırılmışsa siz EYT'lisiniz.

Primlerinin uzun vadeli sigorta kollarından olması ve fiili çalışma gerekiyor.

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MECLİS’E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?

■ Farklı kurumlarda çalışmaları olanların şartları nasıl belirlenecek?

Farklı kurumlarda çalışanlar için uygulanan bir kural var. Son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılıyor. Burada son 7 yıl değil son 7 yıllık sigortalı olarak çalışılan süre önemli. Burada 3.5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdaysa o kurumun şartları uygulanıyor. Yeni yasada bunu değiştiren bir düzenleme olmaz ise aynen uygulanacak.

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MECLİS’E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?

■ Staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı?

Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor. Bu yüzden şu anki mevzuata göre staj ya da çıraklık başlangıç olarak sayılmadığı gibi, burada ödenen primler de emeklilik hesabında kullanılmıyor. O yüzden staj ve çıraklık ile başlayanlar EYT kapsamına giremiyor. Bu başlangıçların tescil edilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.

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MECLİS’E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?

■ 8 Eylül 1999'dan kısa süre sonra sigortalı olanlar için bir hak var mı?

Burada yasanın çıktığı 8 Eylül 1999 tarihi bir sınır olarak belirleniyor.

Sonrasında ise yeni emeklilik şartları uygulanıyor. Bu tarihten önce işe girenler için yaş şartı bulunmuyordu. Ancak bu tarihten sonra işe girenler yaş şartı olduğunu bilerek işe başlamış oldu. Ancak sürenin 31 Aralık 1999'a uzatılması ya da sonrası için bir kademeli emeklilik getirilmesi gibi talepler de bulunuyor.