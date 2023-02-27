27 Şubat 2023, Pazartesi
MECLİS'E GELİYOR! EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?
"EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin içerisinde staj sigortasının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT staj ve çıraklık sigortası değişti mi?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 19:23
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