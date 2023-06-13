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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, ikramiyelerin ne kadar yatacağını sorgulamaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu ödemelerin bayram öncesinde yatacağının müjdesini vermişti. Maaş ve ikramiyelerini almak isteyen emeklilerin, tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri belli oldu. İşte, Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023!

Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 08:49
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!

"Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu da gündeme getirildi. İşte, tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye ödeme günleri 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!

Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.