13 Haziran 2023, Salı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri!
"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, ikramiyelerin ne kadar yatacağını sorgulamaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu ödemelerin bayram öncesinde yatacağının müjdesini vermişti. Maaş ve ikramiyelerini almak isteyen emeklilerin, tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri belli oldu. İşte, Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 08:49
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