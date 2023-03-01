Meclis görüşmesinde start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5000 - 5975 - 7200 detayı! EYT'de emeklilik prim tablosu netleşti! Kısmi emeklilik, borçlanma...
EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçerken, Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. EYT düzenlemesinin kapsamı ve içeriğinde değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili detaylar arasında kısmi emeklilik için şartlar da sorgulanıyor. Süreçte sona gelinmesinin ardından başvurular ve ilk maaş takvimi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelen açıklamalar neticesinde ilk maaş ödemesi için detaylar netleşti. İşte EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar!
Giriş Tarihi: 01.03.2023
15:20 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
15:24
EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçerken, Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. EYT düzenlemesinin kapsamı ve içeriğinde değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili detaylar arasında kısmi emeklilik için şartlar da sorgulanıyor. Süreçte sona gelinmesinin ardından başvurular ve ilk maaş takvimi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelen açıklamalar neticesinde ilk maaş ödemesi için detaylar netleşti. İşte EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalar!
GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT düzenlemesi beş aşamadan geçerek yasalaşacak.
Kanun teklifi metinleri hazırlandı (TAMAMLANDI)
Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek (TAMAMLANDI)
TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak (BU AKŞAM OYLANMASI BEKLENİYOR)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak
Resmi Gazete'de yayımlanacak
Konunun Meclis'te oylanmasının ardından kısa süre içerisinde Erdoğan'ın onayına sunulması ve Resmi Gazete'te yayınlanması beklenecek. Bu nedenle önümüzdeki günlerde gözler Resmi Gazete'de olacak.
İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?
Yasa yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Başvuru tarihini takip eden ay maaşlar ödenecek, bu durumda ilk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.
EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.
Düzenlemenin yeni adresi TBMM Genel Kurulu olacak. Genel Kurul'da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.